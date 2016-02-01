2D, 3D моделирование. Фотомонтаж. Наложение. FX.

2D, 3D моделирование объектов по чертежам, со слов - говорите (рисуете на листочке - не важно) как объект должен выглядеть - я моделирую. Дизайн интерьера. Фотомонтаж (допустим у вас есть фото здания или объекта и нужно дорисовать пристройку или например поменять цвет, материалы, логотип и тд). Наложение. FX.