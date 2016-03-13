3D обложки (визуализация книг и др) - 600 руб.

Предлагаю изготовитькрасивую 3D обложкудля вашего сайта.Вам необходимо предоставить:

1. Текст надписей, которые будут присутствовать на обложке (название, автор,

адрес сайта, возможно краткое содержание или описание – 5-6 слов)

2. Тип требуемой визуализации – тетрадь, журнал, книга, DVD-бокс и т.п.

3. Фоновые изображения на фронт обложки, боковую и верхнюю стороны (или/и

описание цветовых предпочтений), либо фон на усмотрение исполнителя.

4. Желаемое положение надписей (пример: Автор в верхней части, название

посередине, адрес сайта внизу), либо как получится по дизайну.

Что вы получите:Прекрасную 3D обложку высокого разрешения, возможно из нескольких вариантовизображения обложки в формате PNG на прозрачном фоне или формате JPEG на беломфоне по желанию.