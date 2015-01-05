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3D-визуализация
3D-графика
Добавлена
9 лет назад
125 просмотров
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Прилагаю мое портфолио.Все работы выполнены мной, и под реальных заказчиков.
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Андрей Ярмилко
Andrey3Dinterior
Был
9 лет назад
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