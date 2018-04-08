3D-Визуализация

Визуализация создает эффект присутствия, дарит возможность повернуться на 360 градусов, чтобы рассмотреть каждую деталь. Она позволяет совершить виртуальную прогулку по внутренним помещениям бизнес-центра, загородного дома или квартиры, понять, как все будет выглядеть в итоге, оценить, насколько гармоничным получится пространство с отделкой в выбранном стиле, мебелью, декоративными элементами.