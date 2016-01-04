Дизайн-проект Таунхауса 150м2 ( 2 этаж )

Представляем проект двухэтажного таунхауса с подвалом 150м2.

Новую планировку дома рисовали с нуля и в итоге получили:

I этаж – тамбур, гостиная, спальня родителей

Подвал – кухня-столовая, ванная, гардеробная, хоз. комната.

II этаж – 2 детские комнаты на мальчика и девочку, С\У, гардеробная для детей, также возле лестницы имеется раскладной диван, для приезжих гостей.

Цветовая гамма, общая стилистика интерьера, да и прочие фишки дизайна – все это профессиональный подход к клиенту и выявление его потребностей, не больше…