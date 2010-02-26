Гостиница на 350 мест
3D-графика
Добавлена180 просмотров
14 лет назад
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Мой первый опыт в 3д моделировании. В работе отсутствовало стремление к фотореалистичности (по причине неопытности-раз, и по причине, в основном, соблюдать геометрические выдержки оригинала-два). Исходным материалом служил раздел архитектуры моего диплома (его можно наблюдать в разделе портфеля "Дипломы/Курсовые/Рефераты"). Нужно что-то подобное—обращайтесь.