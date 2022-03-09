Концепция nfc кольца

Базовая функция этого кольца — делиться своими личными ссылками, такими как канал YouTube или визитная карточка, может быть, ссылка на artstation, weblancer или что-то в этом роде) Это функциональное украшение в стиле techwear изготовлено из недорогих металлов, ненужных компонентов материнской платы, старой видеокарты и эпоксидной смолы. (зеленое свечение исходит от тритиевых колец, расположенных по краям технологической композиции) возможная стоимость изготовления такого кольца примерно 75usd с учетом работы мастера по вырезке металлических деталей. при должной сноровке и наличии столярного оборудования будет еще дешевле, если не учитывать стоимость трития) (про тритий - это шутка, приобретение материала подобного рода может вызвать серьёзные вопросы со стороны международных правоохранительных органов) что касается видеоряда приложенного ниже, это просто моё представление более технически совершенного колечка, ну и просто чтобы вы могли оценить эту прелесть в динамике)))