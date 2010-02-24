Старая станция

3д арт для казуальных игр .3д графика ,фоны оформление игр .огромное спасибо Сергею Матвиевксому за возможность участие в проекте критику и наставления.

за обработку 2д и корректировку наставления, Олегу Ситникову (Tomay) и моему далекому другу и коллег е Евгению (TechniCianZ)

скачать игру можно тут http://www.iwin.com/games/pj-pride-pet-detective-destination-europe