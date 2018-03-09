Проект «Яхта Skye» реализован для семьи Лоулер. Стаяла задача: при помощи 3d визуализации изобразить яхту и внутренний интерьер, как она будет выглядеть в будущем, после реставрации и капитального ремонта. Данный проект анонсирован инвестиционному фонду. Яхту Skye планируется использовать для бизнес-путешествий по Гавайским островам. Яхта имеет два яруса, верхняя палуба — это зона отдыха с мягкими диванами и шезлонгами, а нижняя представляет собой банкетный зал. На обеих палубах присутствует бар, где можно заказать горячительные напитки.