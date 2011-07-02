Анимационный ролик по мотивам притчи Ричарда Баха

http://www.youtube.com/watch?v=NAa2Uro9UYU

Притча – жанр, основанный на иносказании, объясняет сложную социальную, философскую или этическую проблему. Как правило, притчи учат добру. Их смысл не в том, каким изображен герой, а в том, какой выбор он сможет сделать.

Притча Ричарда Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" была впервые опубликована в 1970 году. К концу 1972 было напечатано свыше миллиона экземпляров книги. Эта повесть принесла своему автору мировую известность и любовь читателей разных стран.

Подача в выразительной художественной форме даст новую жизнь притче, в которой затронуты главные фундаментальные темы, волнующие каждого человека: свободы, творчества, искусства.

Следовательно актуальность ролика заключается в отображении и подачи смысла притчи в новой художественной форме.

В данном произведении Бах намерено уходит от описания людей, представляя всех действующих лиц птицами. Так он доступнее доносит мысль об индивидуальности пути и неприязненной реакции на него общества с устоявшимися традициями жизни, какие бы они ни были. В связи с этим, в анимационном ролике использованы образы чаек. Джонатан Ливингстон – воплощение самостоятельности и индивидуальности и основная масса чаек, символизирующих общество.

В данном проекте используется сочетание различных техник фоновая акватипияя и акварельная анимация, что является новизной разрабатываемого проекта.

Техника акварельной анимации существует давно, но применяется достаточно редко. Родоначальником данной техники считается китайский художник Тэ Вэй. Он изобрел собственный, оригинальный подход к анимации на основе традиционной живописи Гохуа.

Гохуа, термин, появившийся в нач. 20 в. и обозначающий китайскую живопись водяными красками на шёлковых и бумажных свитках.

В результате анализа и сбора информации, анимационных роликов созданных на Украине в подобной технике не выявлено.

Основным персонажем в анимационном ролике является чайка Джонатан Ливингстон. В качестве второстепенных персонажей использованы две чайки из другого мира и силуэты основной массы птиц. Главный герой чайка Джонатан и чайки из другого мира отличается по цветовому решению и техническому исполнению, для создания контраста с основной массой птиц. Все элементы едины по своей структуре и выражению, поэтому воспринимается целостно.

Персонажи гармонируют с окружением, и имеют единое стилевое решение, что достигается благодаря авторской акварельной живописи.

Цветовая гамма проекта разнообразна. Фон меняется в соответствии с сюжетом ролика. Цвета плавно сменяются друг друга, не нарушая целостности ролика.

Анимационный ролик состоит из таких частей, как:

- завязка (жизнь стаи чаек, их ежедневный быт);

- основная часть (жизнь Джонатана, его "взлёты и падения" на пути к совершенству полёта);

- кульминация (изгнание Джонатана из стаи);

- развязка (встреча с двумя единомышленниками, которые позвали Джонатана в новую стаю).

Проект выполнен с помощью отсканированной покадровой анимации и акватипий, 2D -программ и собран воедино в различных 2D-редакторах.

Работа велась поэтапно: разработка персонажей, разработка фонов, черновая карандашная анимация движений персонажей, покадровая акварельная анимация, соединение персонажей и фона, составление смысловых композиций, монтаж всех композиций в одну.

В качестве звукового сопровождения использованы мелодии композитора Neil Diamond из альбома "Jonathan Livingston Seagul" и мелодия композитора Danny Elfman "Success Montage". Спокойные, динамичные и тревожные мелодии сменяют друг друга, подчёркивая происходящее на экране.

Так же использованы звуки природы, такие как шум моря, шелест крыльев, крики чаек и т.д., которые наложены соответствующих моментах ролика, для создания большей выразительности.