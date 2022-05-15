Динамическая и Красивая визуализация для всего

По сути наглядный пример того какими навыками монтажа я обладаю для того чтобы визуализировать Ваш продукт!

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это может все что угодно, сделать вам: эдит на заказ, сториз в инстаграм, монтаж видео, промо ролик, и т.д.

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От Вас требуется лишь указать хронометраж, заранее накписанный текст и референс либо пожелания которые помогут мне понимать что должно быть в итоге

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Цена договорная тк зависит от сложности и хронометража