Создам монтаж для Ваших проектов, идей
Вся информацияЗдравствуйте, я моушн дизайнер со стажем в 5 лет.
Работаю в таких программах как After Effects и Premiere Pro,
умею работать в Adobe Photoshop и частично в таких программах как Adobe Illustrator и Blender.
Умею создавать красивые видеоролики с нуля: динамичные, атмосферные, промо, рекламные.
Передать основную идею вашего продукта зрителю.
Мои работы собирают достаточно большое количество просмотров и лайков в моем тиктоке,
потому что сделаны качественно и стильно
(Вот сам тикток с работами если нужен: https://www.tiktok.com/@dis666rder)
- сториз
- все цены обговариваются с Вами
если у вас нет идей, то я сделаю на СВОЕ усмотрение, указать хронометраж. ОЗВУЧКОЙ ТЕКСТА НЕ ЗАНИМАЮСЬ.
Буду рад работать с Вами, спасибо за внимание
Портфолио
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