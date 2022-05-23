Создам монтаж для Ваших проектов, идей

﻿Вся информация

Здравствуйте, я моушн дизайнер со стажем в 5 лет.

Работаю в таких программах как After Effects и Premiere Pro,

умею работать в Adobe Photoshop и частично в таких программах как Adobe Illustrator и Blender.

Умею создавать красивые видеоролики с нуля: динамичные, атмосферные, промо, рекламные.

Передать основную идею вашего продукта зрителю.

Мои работы собирают достаточно большое количество просмотров и лайков в моем тиктоке,

потому что сделаны качественно и стильно

(Вот сам тикток с работами если нужен: https://www.tiktok.com/@dis666rder)

- эдит под музыку

- эдит под музыку 2

- эдит под музыку 3

- сториз

все цены обговариваются с Вами

От вас требуется описать, что бы вы хотели увидеть, задумку свою или какой нибудь референс

если у вас нет идей, то я сделаю на СВОЕ усмотрение, указать хронометраж. ОЗВУЧКОЙ ТЕКСТА НЕ ЗАНИМАЮСЬ.

Буду рад работать с Вами, спасибо за внимание