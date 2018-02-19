Motion-дизайнер, иллюстратор

Создаю анимационные motion ролики и flat иллюстрации, также делаю видео монтаж под ключ: нарезка видео, цветокоррекция видео роликов, добавление эффектов, добавление и обработка текстовой анимации, подбор и обработка аудио дорожки под видео.

Моё портфолио - https://dmarvik.wixsite.com/marv1k