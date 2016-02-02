Описание:

Мультипликационные сцены для презентации слухового аппарата (персонажная 2D анимация).

Состав работ:

Разработка персонажей, создание фонов, персонажная перекладная и покадровая анимация.

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