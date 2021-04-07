Set-animator.ru ✎ Мультики по индивидуальным заказам

Занимаюсь созданием:

- рисованных мультфильмов для любых целей и носителей (полный цикл | «под ключ»);

- отдельных 2D анимационных/мультипликационных сцен и элементов.

Весь перечень услуг с примерами можно посмотреть на странице Услуги »

Подробно рассмотреть примеры уже созданных мультиков или короткую нарезку (Шоурил) с самыми яркими моментами из них Вы можете на странице Портфолио »

Узнать больше или оформить заявку на создание 2D анимации Вы можете, заполнив простую форму обратной связи на странице Контакты »