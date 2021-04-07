Set-animator.ru ✎ Мультики по индивидуальным заказам
Занимаюсь созданием:
- рисованных мультфильмов для любых целей и носителей (полный цикл | «под ключ»);
- отдельных 2D анимационных/мультипликационных сцен и элементов.
Весь перечень услуг с примерами можно посмотреть на странице Услуги »
Подробно рассмотреть примеры уже созданных мультиков или короткую нарезку (Шоурил) с самыми яркими моментами из них Вы можете на странице Портфолио »
Узнать больше или оформить заявку на создание 2D анимации Вы можете, заполнив простую форму обратной связи на странице Контакты »
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Портфолио
- Идет-взлетает-летит-приземляется529 просмотров
- Пушка339 просмотров
- Планета с двигателем387 просмотров
- Поражение399 просмотров
- Поражение электричеством399 просмотров
- Вулкан430 просмотров
- Оформление цитат для соц. сетей442 просмотра
- Оформление цитат для соц. сетей300 просмотров
- Макет благодарности1738 просмотров
- Анимационная презентация508 просмотров
- Заставка с покадровой анимацией584 просмотра
- Бег-прыг-кувырок515 просмотров