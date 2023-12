Описание:

Нарезка анимационных сцен в стиле клипа A-ha "Take On Me".

Состав работ:

Покадровая обрисовка, выполненная вручную по отснятому видео с дополнительными графическими эффектами.

Посмотреть подробности проекта «Анимация в стиле клипа A-ha "Take On Me"» можно тут ➤