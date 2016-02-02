Описание:

Создание финальных сцен клипа 9 Грамм "Поведу тебя за собой" в стиле ожившего комикса.

Состав работ:

Отрисовка персонажей по фото, создание фонов, покадровая и перекладная анимация, плавный переход из видео в анимацию.

Посмотреть подробности проекта «Анимационные сцены клипа 9 Грамм "Поведу тебя за собой"» можно тут ➤