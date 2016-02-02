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Описание:
Создание финальных сцен клипа 9 Грамм "Поведу тебя за собой" в стиле ожившего комикса.
Состав работ:
Отрисовка персонажей по фото, создание фонов, покадровая и перекладная анимация, плавный переход из видео в анимацию.
Посмотреть подробности проекта «Анимационные сцены клипа 9 Грамм "Поведу тебя за собой"» можно тут ➤