Рекламный Мультфильм "Приключения Супер Ежки"

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Описание:
Анимационный вирусный ролик для магазина здорового питания Супер-Ежка о подвигах фирменного персонажа.
Состав работ:
Написание сценария, разработка персонажей, создание фонов, покадровая анимация, шумовое озвучивание, подбор и внедрение музыкального сопровождения.
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