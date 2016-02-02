Рекламный Мультфильм "Приключения Супер Ежки"

Добавлена
8 лет назад
188 просмотров
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Описание: 

Анимационный вирусный ролик для магазина здорового питания Супер-Ежка о подвигах фирменного персонажа. 

Состав работ: 

Написание сценария, разработка персонажей, создание фонов, покадровая анимация, шумовое озвучивание, подбор и внедрение музыкального сопровождения.

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