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Описание:
Анимационный ролик презентация нового продукта компании Energenie: LED-ламп (персонажная мультипликация).
Состав работ:
Разработка персонажей, создание фонов, покадровая анимация, внедрение анимации в видео, шумовое озвучивание, подбор и внедрение музыкального сопровождения. Видео и дикторская озвучка предоставлены клиентом.
Посмотреть подробности проекта «Анимационный ролик презентация новых LED-ламп от Energenie» можно тут ➤