Анимационный ролик презентация новых LED-ламп

Добавлена
8 лет назад
192 просмотра
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Описание:

Анимационный ролик презентация нового продукта компании Energenie:  LED-ламп (персонажная мультипликация). 

Состав работ: 

Разработка персонажей, создание фонов, покадровая анимация, внедрение анимации в видео, шумовое озвучивание, подбор и внедрение музыкального сопровождения. Видео и дикторская озвучка предоставлены клиентом.

Посмотреть подробности проекта «Анимационный ролик презентация новых LED-ламп от Energenie» можно тут ➤ 