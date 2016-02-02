Анимационный ролик презентация новых LED-ламп

Описание:

Анимационный ролик презентация нового продукта компании Energenie: LED-ламп (персонажная мультипликация).

Состав работ:

Разработка персонажей, создание фонов, покадровая анимация, внедрение анимации в видео, шумовое озвучивание, подбор и внедрение музыкального сопровождения. Видео и дикторская озвучка предоставлены клиентом.

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