Анимационный ролик-презентация планшета E-printer

Добавлена
8 лет назад
186 просмотров
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Описание:

Анимационный ролик презентация нового продукта компании Gembird:  планшета E-printer (персонажная мультипликация).

Состав работ: 

Разработка персонажей, создание фонов, покадровая анимация, внедрение анимации в видео, шумовое озвучивание, подбор и внедрение музыкального сопровождения. Видео и дикторская озвучка предоставлены клиентом.

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