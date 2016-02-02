Векторная персонажная анимация для проекции

Описание:

Векторная персонажная анимация для проекционной декорации хоккейного стадиона.

Стилистика мультфильма "Шайбу! Шайбу!". Размер 6092х768 пиклелей (в этом видео представлен фрагмент ролика).

Состав работ:

Разработка персонажей, создание фонов, персонажная векторная анимация.

Посмотреть подробности проекта «Векторная персонажная анимация для проекционной декорации хоккейного стадиона» можно тут ➤