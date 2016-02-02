Векторная персонажная анимация для проекции

Добавлена
8 лет назад
181 просмотр
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Описание:

Векторная персонажная анимация для проекционной декорации хоккейного стадиона. 

Стилистика мультфильма "Шайбу! Шайбу!". Размер 6092х768 пиклелей (в этом видео представлен фрагмент ролика).

Состав работ: 

Разработка персонажей, создание фонов, персонажная векторная анимация.

Посмотреть подробности проекта «Векторная персонажная анимация для проекционной декорации хоккейного стадиона» можно тут ➤ 