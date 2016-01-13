Поздравительная открытка

Заказчик данного ролика, имеет бизнес в ОАЭ и решил интересным способом поздравить с Новым Годом, своих друзей. Задача перед командой стояла как всегда интересная, создать несколько роликов, по цене одного, таким образом, чтобы не увеличивая крупно бюджет, можно было самостоятельно добавлять новые компании к поздравлениям. Упор в данном виде работ делался не на анимацию, а на красивую картинку, т. к. иностранцы ценят работу выполнению вручную. Получилась на первый взгляд простая работа, но если на неё посмотрит профессионал, он сразу обратит внимание на проработанные детали фоновых изображений.