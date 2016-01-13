Инфографика

У спасателей, как и в любой другой специальности, есть свои нюансы, о которых может знать только человек данного вида профессии. Поэтому прежде, чем создавать анимацию, мы обратились к профессионалам и внимательно изучили данный вопрос. Можно сказать, что теперь вся наша дружная команда прекрасно знает, как правильно вызывать службу спасения и разводить безопасный костёр.