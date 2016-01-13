Инфографика

Для этого заказчика было очень важно, показать и объяснить выполнение «аудиторских услуг», простым способом, но тем не менее, соблюсти все тонкости в ролике. А так же дать понять другим компаниям, что сертификаты просто так никто не выдаёт и если компания действительно акредитована в международной системе, то она беспокоится за свой имидж и за своего клиента. Если честно, до того, как создавали данный ролик, мы сами расплывчато понимали чем, всё таки занимаются такие компании. Но побыв у них в офисе, изучив весь процесс, мы решили отложить все научные термины и показать весь процесс в истории. В истории о Робинзоне. Кстати, нашего Робинзона зовут Семён, и это имя случайно совпадает с именем директора компании. Ролик получил положительные отзывы и рекомендуется к просмотру всем кто собирается получать сертификат на свою продукцию.