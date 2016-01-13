Инфографика

Ребята сразу обозначили, что в данной работе они представляют нам направление дизайна, а мы уже работаем с ним. В этом как оказалось и была основная интересная задача, для нашей компании. Дело в том, что нам пришлось очень строго соблюдать фирменные цвета, а их всего три. В конечном итоге ролик получился в «минималистичном» стиле и устроил обе стороны. От себя скажу, хорошо, когда заказчик предъявляет определённые требования, ставит задачи, с такими проектами всегда интересно работать. Создать ролик за огромный бюджет — может каждый, но в ограниченном, включается творчество и фантазия.