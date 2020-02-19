Простое интро для Youtube Канала

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Простое динамичное интро для вашего канала на ютуб
От вас требуется:
- Логотип в векторном формате
- Если логотип в растровом формате, оно должно быть достаточного размера (1920х1080)
- Если логотип в низком разрешении, требуется дополнительное обсуждение.
- Интро для канала в FULL HD (1920x1080) чтобы вы могли вставить его в любое ваше видео.
- Закрывашка – ауттро, чтобы можно было заканчивать выпуск
- Подписывайтесь, ставьте лайки, ссылка на соцсети, колокольчик – элементы для вашего канала, выполненные в той же стилистике, что и открывашка/закрывашка