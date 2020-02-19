Простое интро для Youtube Канала

Добавлена
4 года назад
128 просмотров
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Простое динамичное интро для вашего канала на ютуб

От вас требуется:

  • Логотип в векторном формате
  • Если логотип в растровом формате, оно должно быть достаточного размера (1920х1080)
  • Если логотип в низком разрешении, требуется дополнительное обсуждение.
Вы получите:

  • Интро для канала в FULL HD (1920x1080) чтобы вы могли вставить его в любое ваше видео.
Опционально:

  • Закрывашка – ауттро, чтобы можно было заканчивать выпуск
  • Подписывайтесь, ставьте лайки, ссылка на соцсети, колокольчик – элементы для вашего канала, выполненные в той же стилистике, что и открывашка/закрывашка