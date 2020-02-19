Рекламный ролик для риэлторского агентства

Анимация и монтаж ваших съёмок объекта на продажу в продающий ролик.

От вас требуется:

Видео и фото объекта недвижимости или роскоши, который вы хотите продать

Рекламная информация о вашем объекте, которая есть в ваших брошюрах

Вы получите:

Продающий ролик, подчёркивающий все плюсы ваших объектов, показывающих товар лицом

Опционально: