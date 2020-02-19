Рекламный ролик для риэлторского агентства

Добавлена
4 года назад
118 просмотров
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Анимация и монтаж ваших съёмок объекта на продажу в продающий ролик.

От вас требуется:

  • Видео и фото объекта недвижимости или роскоши, который вы хотите продать
  • Рекламная информация о вашем объекте, которая есть в ваших брошюрах
Вы получите:

  • Продающий ролик, подчёркивающий все плюсы ваших объектов, показывающих товар лицом
Опционально:

  • Если у вас нет хороших кадров, мы снимем их для вас.