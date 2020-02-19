Рекламный ролик для риэлторского агентства

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Анимация и монтаж ваших съёмок объекта на продажу в продающий ролик.
От вас требуется:
- Видео и фото объекта недвижимости или роскоши, который вы хотите продать
- Рекламная информация о вашем объекте, которая есть в ваших брошюрах
- Продающий ролик, подчёркивающий все плюсы ваших объектов, показывающих товар лицом
- Если у вас нет хороших кадров, мы снимем их для вас.