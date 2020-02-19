Промо Видео

Добавлена
4 года назад
118 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создание индивидуального промо для вашего события или продукта.

От вас требуется:

  • Заполнить бриф
  • Согласовать музыку, под которую будет создаваться промо и приобрести её, чтобы получить права. Как вариант – можно будет использовать музыку с бесплатной лицензией.
Вы получите:

  • Промо-ролик 30-60 секунд, который продвигает ваше событие или ваш продукт, согласно заполненному брифу.