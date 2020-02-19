Анимация логотипов

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
От вас требуется:
- Логотип в векторном формате
- Если логотип в растровом формате, оно должно быть достаточного размера (1920х1080)
- Если логотип в низком разрешении, требуется дополнительное обсуждение.
- Анимированный логотип в FULL HD (1920x1080) на прозрачном фоне, чтобы вы могли вставить его в любое ваше видео.
- Аудиальное оформление (музыка, звуки)
- Анимация для сайта – НЕ ВИДЕО! Вы получите JS файл и SVG JSON файл, в котором будет анимация. И инструкцию по подключению этой анимации в любой на вашем сайте.
- Восстановление логотипа из плохого качества в вектор