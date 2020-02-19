Анимация логотипов

Добавлена
4 года назад
111 просмотров
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От вас требуется:

  • Логотип в векторном формате
  • Если логотип в растровом формате, оно должно быть достаточного размера (1920х1080)
  • Если логотип в низком разрешении, требуется дополнительное обсуждение.
Вы получите:

  • Анимированный логотип в FULL HD (1920x1080) на прозрачном фоне, чтобы вы могли вставить его в любое ваше видео.
Опционально:

  • Аудиальное оформление (музыка, звуки)
  • Анимация для сайта – НЕ ВИДЕО! Вы получите JS файл и SVG JSON файл, в котором будет анимация. И инструкцию по подключению этой анимации в любой на вашем сайте.
  • Восстановление логотипа из плохого качества в вектор