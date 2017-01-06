Путь Героя

Добавлена
7 лет назад
170 просмотров
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ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Состав проекта:

  • Расчетно-пояснительная записка

    Экспозиция

    Альбом

    Концепт-арт персонажей

    Концепт-арт локаций

    Раскадровка

    Сценарий

    Аниматик

    Хронометраж

    Заставка

    Титры

Сценарий основан на мономифе о герое

Маркетинговый анализ

  • Маркетинговая задача: Популяризация казахской культуры и мифологии
  • Целевая аудитория: Люди от 3+
  • Формат видео: 1920х1080 pix
  • Каналы распространения: Интернет-сайты, Социальные сети, Видеохостинг
  • Цена: Распространение бесплатно