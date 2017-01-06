Путь Героя

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ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
Состав проекта:
- Расчетно-пояснительная записка
Экспозиция
Альбом
Концепт-арт персонажей
Концепт-арт локаций
Раскадровка
Сценарий
Аниматик
Хронометраж
Заставка
Титры
Маркетинговый анализ
- Маркетинговая задача: Популяризация казахской культуры и мифологии
- Целевая аудитория: Люди от 3+
- Формат видео: 1920х1080 pix
- Каналы распространения: Интернет-сайты, Социальные сети, Видеохостинг
- Цена: Распространение бесплатно