Видео для благотворительного проекта "Тепло"

Благотворительный проект "Тепло"

Стоимость: бесплатно.

Срок: 7 дней.

Используемое ПО: Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, FL Studio.

Ссылка на Behance

К нам обратились отличные ребята из благотворительного проекта "Тепло" с просьбой сделать видео визитку проекта.

Поскольку проект благотворительный, мы взялись за работу бесплатно, но, в свою очередь, попросили дать нам максимальную свободу действий. Ведь, как показывает практика, наиболее удачны проекты – либо с внятным ТЗ; либо, когда «делайте, что и как хотите, но решите задачу».

В данном случае задача стояла следующая: сделать видеоролик-визитку с контактами и призывом вступать в команду, ролик должен быть милым и добрым.

К визуальному решению пришли достаточно быстро – клубок, который катится по белому бэку, оутлайновые картинки из шерстяной нитки, и немного имитации стоп-моушена для «ламповости» ролика.

Затем написали дикторский текст, оперативно согласовали с заказчиком и… собственно, ролик готов :)

Приятного просмотра и тепла Вам. Зима близко :)