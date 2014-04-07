Архитектура, Проектирование, Дизайн.

Что бы ни входило в ваши планы – строительство дома, ремонт квартиры, благоустройство участка – мы разработаем по-настоящему индивидуальное творческое решение. Наши дизайнеры создают только уникальные проекты, учитывая потребности, вкусы и настроения каждого клиента.

Заказывая у нашей студии дизайн-проект Вы получаете комплексное решение от "А до Я":

наши специалисты проведут его подготовку и реализацию на всех стадиях: начиная от эскизов, подбора материалов и оборудования, разработки визуализации, создания технической документации и рабочего проекта, а также маркетинговым исследованием рынка с целью определения оптимального варианта - цена/качество. Заканчивая консультацией строителей, посещением объекта, и проведением регулярного авторского надзора за ходом и качеством исполнения проекта.