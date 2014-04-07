Апартаменты, проспект Античный.

Дизайн интерьера - это способ самовыражения. Внутри каждого человека есть стремление к красоте и способности к дизайну, главное, их раскрыть. Это кажется нереальным, но большинство форм дизайна как раз основываются на том, как мы сами представляем пространство. Мы формируем в голове картину того, как будет выглядеть дом нашей мечты, каким требованиям он должен отвечать и какие функции выполнять.

Для данного проекта от заказчика поступило тех-задание со стилевым предпочтением барокко. Но помещение не соответствовало по своей конфигурации классическим канонам и формообразованию. Поэтому данная задача была реализована с помощью некоторых приемов, которые помогли привести помещение в соответствие с желаемым стилевым направлением. Это в итоге послужило основанием для появления изысканной конфигурации стен и куполообразного потолка с врезным окном, которое в свою очередь сформировало общее пространство, соединив кухню-столовую и кабинет.