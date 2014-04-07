Проектные работы на земельных участках.

Ландшафтный дизайн – это искусство, находящееся на стыке трёх направлений: архитектуры (инженерный аспект), растениеводства (биологический аспект), и, стретьей стороны, философии (культурный аспект). Главная задача ландшафтногодизайна — создание гармонии, красоты в сочетании с удобствами

использования инфраструктуры зданий, сглаживаниеконфликтности между урбанизационными формами и природой, зачастую от них страдающей.

Наша задача – создать уникальную комфортную атмосферу вокруг дома заказчика, гармонично сочетающуюся с ним в едином стиле.