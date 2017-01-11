Детская многопрофильная больница на 385 коек

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7 лет назад
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Строительство комплекса областной детской многопрофильной больницы в городе Мурманск на условиях «под ключ». Мощность Областной детской больницы - 385 коек (включая 85 инфекционных коек) с поликлиникой на 240 посещений в смену. Стадия П. Положительное заключение экспертизы. Блок-4. Инфекционный блок. Отделение респираторных инфекций на 45 коек

1. План 4-го этажа с расстановкой технологического оборудования