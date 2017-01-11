Детская городская поликлиника на 300 посещений

Проект нового строительства «Детской городской поликлиники Колпинского района г. Санкт-Петербурга на 300 посещений в смену» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Тверская, за домом 60. Стадия П. Положительное заключение экспертизы

1. План 4-го этажа с расстановкой технологического оборудования