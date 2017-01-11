Подстанция скорой медицинской помощи на 8 бригад

Проект строительства подстанции скорой медицинской помощи (ПСМП) на 8 бригад, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Невский район, Рыбацкое, Юго-восточнее д.5, корп.3, лит.А по ул. Дмитрия Устинова. Стадия П. Положительное заключение экспертизы

1. План 1-го этажа с расстановкой технологического оборудования