Дизайн-проект для молодого человека

Добавлена
8 лет назад
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Дизайн-проект разрабатывался для молодого человека с расчетом на создание семьи. В целом разработан интерьер в сдержанных тонах, с четкими лаконичными линиями и объемами. Для "сглаживания" строгости интерьера в дизайне использовались натуральные материалы с ярко выраженными фактурами. Была задача сохранить чистоту пространства, подчеркнуть красоту архитектурных особенностей квартиры, при этом учесть все функциональные пожелания клиента.