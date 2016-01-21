Дизайн-проект для молодого человека

Дизайн-проект разрабатывался для молодого человека с расчетом на создание семьи. В целом разработан интерьер в сдержанных тонах, с четкими лаконичными линиями и объемами. Для "сглаживания" строгости интерьера в дизайне использовались натуральные материалы с ярко выраженными фактурами. Была задача сохранить чистоту пространства, подчеркнуть красоту архитектурных особенностей квартиры, при этом учесть все функциональные пожелания клиента.