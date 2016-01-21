Спальня и детская комнаты

Данный проект - это продолжение разработки интерьера квартиры для молодой семейной пары. Сложность состояла в том, чтобы интерьеры комнат были едиными в стилистике и по цветовой гамме с общими пространствами, но при этом сохранялась индивидуальность каждой комнаты. Плюс мебель для детской уже была и ее надо было вписать в общую концепцию.

В целом интерьер получился легким, акварельным, с яркими акцентами в декоре. И соответствующий функциональным задачам клиента.