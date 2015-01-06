Дом 276 кв.м

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Двухквартирный дом по технологии норвежского каркасного домостроения.
Объем выполненной работы.
Проектирование каркасного дома в SEMA включает в себя:
- построение детальной трехмерной модели дома;
- изготовление рабочих чертежей;
- составление спецификаций, списков материалов;
( разработка проводилась в программе Sema для сайта iec-hus.no/vare-hus/ )