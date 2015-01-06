Дом 276 кв.м

Двухквартирный дом по технологии норвежского каркасного домостроения.

Объем выполненной работы.

Проектирование каркасного дома в SEMA включает в себя:

- построение детальной трехмерной модели дома;

- изготовление рабочих чертежей;

- составление спецификаций, списков материалов;

( разработка проводилась в программе Sema для сайта iec-hus.no/vare-hus/ )