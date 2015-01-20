Душевая комната площадью 5,9 кв.м. Интерьер выдержан в строгом скандинавском стиле с небольшими элементами минимализма. Вся

концепция помещения графическая и монохромная. В отделки использован

испанский керамогранит в двух цветовых решениях:

1) "фрегат" белый обрезной 20*80.

2) "фрегат" черный обрезной 20*80.