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Душевая комната площадью 5,9 кв.м. Интерьер выдержан в строгом скандинавском стиле с небольшими элементами минимализма. Вся
концепция помещения графическая и монохромная. В отделки использован
испанский керамогранит в двух цветовых решениях:
1) "фрегат" белый обрезной 20*80.
2) "фрегат" черный обрезной 20*80.