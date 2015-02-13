Дизайн, проектирование частных и общественных интерьеров
Здравствуйте. Меня зовут Васильев Сергей. С 2008 года и по сегодняшний день занимаюсь проектированием частных и общественных интерьеров. За это
время было спроектировано и произведено авторское сопровождение:
пятнадцати квартир, семи коттеджей, трех кафе, одного банного комплекса,
одного драматического театра, одного музейновыставочного комплекса. За 7
лет мною была выведена и "отшлифована" система визуализации и пост
обработки интерьеров. Также освоена внедрена в массовое производство
услуга "3D panorama" или как ее еще называют "Виртуальный тур".
Работаю по предоплате 50%.
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Портфолио
- Кухня-обеденная зона507 просмотров
- Ванная комната310 просмотров