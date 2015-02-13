Дизайн, проектирование частных и общественных интерьеров

Здравствуйте. Меня зовут Васильев Сергей. С 2008 года и по сегодняшний день занимаюсь проектированием частных и общественных интерьеров. За это

время было спроектировано и произведено авторское сопровождение:

пятнадцати квартир, семи коттеджей, трех кафе, одного банного комплекса,

одного драматического театра, одного музейновыставочного комплекса. За 7

лет мною была выведена и "отшлифована" система визуализации и пост

обработки интерьеров. Также освоена внедрена в массовое производство

услуга "3D panorama" или как ее еще называют "Виртуальный тур".

Работаю по предоплате 50%.