Кухня-обеденная зона

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Кухня, общей площадью 19 кв.м. Основным стилем в квартире заказчики выбрали прованс. Для передачи атмосферы этого стиля били использованы
паркетная доска в шпоне выбеленный дуб, зеркала с фацетом симметрично
расположенные по обе стороны от витрины, настенные светильники бра и
обеденный стол с эффектом патинирования, изящные стулья с
нежно-фисташковыми вставками, кирпичная кладка, окрашенная в
жемчужно-белый цвет, а также кухонный гарнитур, выполненный из массива,
также с эффектом патинирования золотом. Общая цветовая гамма нежно
кремовая, а цветовым акцентом является фисташковый цвет.