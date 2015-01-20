Кухня-обеденная зона

Кухня, общей площадью 19 кв.м. Основным стилем в квартире заказчики выбрали прованс. Для передачи атмосферы этого стиля били использованы

паркетная доска в шпоне выбеленный дуб, зеркала с фацетом симметрично

расположенные по обе стороны от витрины, настенные светильники бра и

обеденный стол с эффектом патинирования, изящные стулья с

нежно-фисташковыми вставками, кирпичная кладка, окрашенная в

жемчужно-белый цвет, а также кухонный гарнитур, выполненный из массива,

также с эффектом патинирования золотом. Общая цветовая гамма нежно

кремовая, а цветовым акцентом является фисташковый цвет.