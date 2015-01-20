Спальная комната

Спальня, общей площадью 13,8 кв.м. Касаемо этой комнаты было отдано предпочтение к сочетанию таких стилей как: прованс, ар-деко и экостиль. В

зоне отдыха был использован прием "капсулы" – сконструирован подиум,

опущен потолок и произведена идентичная отделка с эффектом перетекания

паркетной доски с пола на потолок. А зеркальные полотна с фацетом, слева

и справа от изголовья кровати, визуально расширили пространство.