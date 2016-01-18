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Энергомодернизация учебного корпуса
Архитектура зданий
Добавлена
8 лет назад
312 просмотров
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Разработка и проектирование вариантов энергомодернизации учебного корпуса университета.
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Игорь Надкерничний
nadkernychnyi
Был
7 лет назад
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