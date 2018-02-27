Гостиница на берегу Каспийского моря

Для проекта по строительству гостиницы на берегу Каспийского моря собрана визуализация. продуман дизайн самой гостиницы и бассейна на горячем источнике. проект так и не был закончен. с заказчиком планировалось провезти видеосъемку и наложить на видео модель гостиницы в планируемом к застройке участке.