Дверь входная двухстворчатая из массива

Добавлена
6 лет назад
538 просмотров
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для загородного дома создал двери. заказчик долго не мог выбрать.