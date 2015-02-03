Был разработан Конно - спортивный клуб в Подмосковье на 55 голов. Проект разрабатывался от стадии "Эскиз" до стадии "П" (соглсано постановлению №87) и до момента сдачи и прохождения экспертизы. Договор был заключен в 2010 году. Общая площадь объекта ок. 8000 кв. м. Здание разделено на 3 блока. Первый блок - манеж с денниками. Выполнен в металлокаркасе. Пролет фермы - 42 м. Второй блок - предманежник, и ветеринарный пункт и др. помещения, сопутствующие тех. процессам КСК, выполнен ЖБ монолитным. Третий блок - административно-бытовые помещения с пунктом питания для посетителей. Выполнен ЖБ монолитным . Проект успешно прошел экспертизу.