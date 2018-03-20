Инженер-конструктор ПГС, ГИП.

стаж работы с 2000 г. закончила Пензенский Гос. университет архитектуры и строительства. В 2004 г защитила диссертацию по специальности "строительные конструкции". имею опыт работы с разными городами (Москва, Самара, Тольятти, ХМАО) Веду проект с момента эскизной разработки до стадии П или РД (ГИП), разрабатываю конструктивную часть (КР) и проект организации строительства (ПОС), работаю с командой специалистов - фрилансеров, по смежным разделам. владею английским и итальянским языками разговорно свободно