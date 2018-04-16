Проект коттеджа в стиле прерий.

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С точки зрения архитектуры дома в виду его этажности, конфигурации планировок и визуальных предпочтений к формам
крыши, было принято решение за основу принимать стиль прерий. Этот стиль распространился
на среднем западе США. В процессе проектирования архитектор стремился
выдержать, характерные для этого стиля, явно выраженные и подчеркнутые
горизонтальные линии, шатровую кровлю с небольшим уклоном поверхности и хорошо
выраженными свесами, максимальную интеграцию постройки в ландшафт. Для этого
стиля также характерно минималистское украшение фасадов. Усложнение геометрии
дома достигнуто за счет выступающих эркеров по всем фасадам и привычного
крыльца, выделенного при помощи колонн и возвышенного размещения.