Проект коттеджа в стиле прерий.

С точки зрения архитектуры дома в виду его этажности, конфигурации планировок и визуальных предпочтений к формам

крыши, было принято решение за основу принимать стиль прерий. Этот стиль распространился

на среднем западе США. В процессе проектирования архитектор стремился

выдержать, характерные для этого стиля, явно выраженные и подчеркнутые

горизонтальные линии, шатровую кровлю с небольшим уклоном поверхности и хорошо

выраженными свесами, максимальную интеграцию постройки в ландшафт. Для этого

стиля также характерно минималистское украшение фасадов. Усложнение геометрии

дома достигнуто за счет выступающих эркеров по всем фасадам и привычного

крыльца, выделенного при помощи колонн и возвышенного размещения.